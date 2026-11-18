Economistas ligados ao desenvolvimentismo defendem mudanças radicais na política monetária brasileira para reduzir artificialmente a taxa Selic, contrariando a agenda de ajuste fiscal do governo. As propostas incluem alterações no Banco Central, moratória para saída de capitais e regulação do mercado financeiro. As informações são da Gazeta do Povo.

As ideias ganharam repercussão em meio à insatisfação do mercado com o pacote de contenção de gastos apresentado pela equipe econômica. O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, criticou a resistência de setores da esquerda ao plano que busca superávit primário de apenas 0,1% do PIB em 2027.

Planos preveem intervenção no Banco Central e controle de capitais

André Lara Resende propôs um novo arranjo fiscal e monetário para reduzir a Selic a 7,5% em 12 meses. José Luis Oreiro, da Universidade de Brasília, defende um “Plano Real dos juros” com mudanças no regime de metas de inflação e na composição do Conselho Monetário Nacional.

A estratégia de Oreiro inclui substituição imediata do comando do Banco Central e de toda a diretoria, além de moratória de 90 dias para transferência de recursos ao exterior. O economista também propõe o fim gradual das Letras Financeiras do Tesouro, títulos pós-fixados que representam mais da metade da dívida federal.

Pedro Paulo Zahluth Bastos, da Unicamp, defende regulação dos mercados cambial e de derivativos, com tributação e restrições a operações de curto prazo. Ele também sugere emissão de títulos corrigidos pela variação do dólar, mas pagos em reais, e tributação de rendimentos financeiros extraordinários.

Mercado reage com temor e especialistas alertam para riscos

Julian Portilho, do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, avalia que a reação negativa do mercado reflete o temor de que as propostas heterodoxas avancem. “A queda da Bolsa e a alta do dólar indicam que grandes investidores estão retirando recursos do país diante das perspectivas de agravamento do cenário econômico”, afirma.

Aod Cunha, da PUC-RS, considera que as medidas teriam consequências desastrosas. “Geraria um estresse absurdo no mercado, no câmbio e nos juros, sem resolver o problema do excesso de gastos públicos”, diz.

Ubiratan Jorge Iorio, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, classifica a proposta de moratória como transformação do país em um “presídio para os capitais internacionais”. “Não dá para imaginar uma economia em que você proíba a saída de dólares do país em 2026. Isso era coisa lá dos anos 70, dos anos 80”, afirma.

Os desenvolvimentistas atribuem aos juros elevados uma das principais causas do endividamento público. A interpretação predominante entre críticos é oposta: o desequilíbrio das contas do governo aumenta a desconfiança dos investidores, que passam a exigir juros maiores para financiar a dívida pública.