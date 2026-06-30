Economista erra previsão e Holanda cai para Marrocos na Copa

O economista alemão Joachim Klement, conhecido por acertar os campeões das três últimas Copas do Mundo, viu sua série de acertos terminar nesta segunda-feira (30). A Holanda, apontada por seu modelo matemático como favorita ao título da Copa de 2026, foi eliminada por Marrocos. As informações são da Gazeta do Povo.

Antes da eliminação holandesa, outras projeções de Klement já haviam falhado. Ele previu que o Japão eliminaria o Brasil no mata-mata e que a Alemanha cairia nas oitavas de final, mas os alemães foram eliminados pelo Paraguai nos pênaltis. Após a vitória brasileira sobre o Japão, Neymar ironizou o economista nas redes sociais: “Sr. Joachim Klement, favor tentar na próxima Copa”.

Klement acertou os campeões de 2014 (Alemanha), 2018 (França) e 2022 (Argentina), o que lhe rendeu o título de “guru” das Copas. Ele sempre alertou, porém, que o acaso é fator preponderante no futebol e que 45% do resultado de um jogo é determinado pela sorte.

Modelo combina PIB, população e temperatura

O modelo estatístico de Klement reúne futebol, economia e meteorologia. O primeiro pilar é o PIB per capita, que garante infraestrutura como estádios modernos e centros de treinamento. Países muito ricos, porém, podem ter queda na produtividade esportiva porque os jovens têm mais opções de lazer, como videogames.

O segundo fator é o tamanho da população, mas só funciona se o futebol for popular no país. Por isso, China e Índia, apesar das enormes populações, não se destacam no esporte. O terceiro elemento é a temperatura média ideal de 14°C para a prática do futebol de alto nível, comum na Europa e em partes da América do Sul. Por fim, ele usa o ranking da Fifa como termômetro da força atual das seleções.

Bancos apostam em França e Espanha

Enquanto Klement apostava na Holanda, grandes instituições financeiras apontam outros favoritos. O Bank of America projeta a França como campeã, vencendo a Espanha na final, com Kylian Mbappé como artilheiro. O banco francês Natixis também coloca a França no topo, com 26,2% de chance de título, seguida pela Espanha, com 24,6%.

O Goldman Sachs usa o sistema Elo, criado para o xadrez, e aponta a Espanha como favorita, com 26% de chance, seguida pela França, com 19%. Já o conglomerado italiano UniCredit prevê que a Argentina conquistará o bicampeonato consecutivo, vencendo a França em reedição da final de 2022.