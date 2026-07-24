Economista Armínio Fraga alerta para sinais de recessão no Brasil

O economista Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central entre 1999 e 2003, avalia que o Brasil apresenta sinais que antecedem uma recessão econômica. Em entrevista à revista Veja, ele atribui a situação ao terceiro governo Lula, que teria “chutado o pau da barraca logo de cara”. As informações são da Gazeta do Povo.

Para Fraga, a inadimplência das famílias, a dificuldade de empresas em rolar dívidas e o encurtamento do prazo dos títulos públicos emitidos pelo governo são indicadores de um cenário econômico difícil. Ele destaca que muitas empresas que se endividaram usando securitização enfrentam problemas para renovar suas dívidas.

“O próprio governo está encurtando o perfil de sua dívida, o que é um sinal claríssimo de que a situação está difícil”, afirmou o economista. Ele reconhece que o governo evita emitir papéis de longo prazo com juros altos, mas pondera que isso aumenta o risco da própria rolagem da dívida pública.

Fraga traçou um paralelo entre os gastos atuais e o que ocorreu no governo Dilma Rousseff, quando as contas públicas foram estouradas no último ano de mandato para garantir a reeleição. “Não tem como tapar o sol com a peneira”, disse, referindo-se aos “pacotes de bondades” implementados.

O economista, que se define como “órfão” da escola do PSDB clássico, criticou ainda a narrativa oficial de austeridade fiscal. Ele questiona como pode haver austeridade quando o gasto público saltou de um quarto para um terço do PIB nos últimos quarenta anos, enquanto o próprio arcabouço fiscal criado pelo governo é desrespeitado.

A Gazeta do Povo procurou o governo por e-mail e mensagem de texto a uma assessora da pré-campanha de Lula, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para eventuais comentários.