Economia circular movimenta até R$ 90,7 bilhões no Brasil

O Brasil movimenta entre R$ 31 bilhões e R$ 90,7 bilhões em economia circular, segundo levantamento inédito da Confederação Nacional da Indústria. O estudo foi apresentado na 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, em Antália, na Turquia. As informações são da Agência Brasil.

Os recursos destinados à circularidade representam entre 3,5% e 10,3% do mercado brasileiro de finanças sustentáveis, estimado em R$ 884 bilhões. O percentual supera a média mundial, de aproximadamente 2%.

Maior parte do dinheiro vai para reciclagem

A pesquisa identificou um desequilíbrio na distribuição dos investimentos. Do total de recursos, 80,8% são destinados exclusivamente à gestão de resíduos, reciclagem e recuperação de materiais no fim da vida útil dos produtos.

A reutilização, reparo e extensão da vida útil de produtos recebem 11,5% dos investimentos. Já o design sustentável, a prevenção de resíduos e a eficiência no uso de insumos ficam com apenas 7,7%.

A economia circular busca manter materiais e produtos em uso pelo maior tempo possível. Diferente do modelo linear, baseado em extração, fabricação, consumo e descarte, o sistema circular propõe reduzir a extração de matérias-primas e evitar a geração de resíduos.

Indústria concentra quase metade das operações

O estudo analisou operações financeiras realizadas entre 2020 e 2025. A indústria da transformação absorve 46,4% das operações, enquanto os serviços industriais de utilidade pública representam 32,1%.

Entre as modalidades de financiamento, os empréstimos verdes respondem por 27,9% das operações mapeadas. O capital de risco corresponde a 20,9% e o financiamento combinado a 16,3%.

Apenas 13% dos brasileiros conhecem o conceito de economia circular, segundo a pesquisa. A falta de conhecimento sobre o tema é apontada como um dos obstáculos para a ampliação dos investimentos.

A CNI defende a harmonização dos critérios de elegibilidade dos projetos e a expansão de mecanismos de financiamento combinado, especialmente para pequenas e médias empresas que investem em inovação.