O início do quarto mandato presidencial em janeiro de 2027 encontra a economia brasileira polarizada. Exportadores que faturam em dólar ampliam margens com a desvalorização cambial, enquanto empresas voltadas ao mercado interno enfrentam crédito caro e demanda enfraquecida. A dívida pública atingiu 82,9% do PIB em setembro, no maior patamar desde março de 2021, e o mercado projeta 87,5% ao fim de 2027. As informações são da Gazeta do Povo.

O pacote fiscal aprovado pelo Senado na quinta-feira (12) prevê impacto entre R$ 50 bilhões e R$ 60 bilhões em 2027. O ministro Bruno Moretti, do Planejamento e Orçamento, defendeu as medidas como reforço à consolidação fiscal. Porém, o economista Gesner Oliveira, da GO Associados e professor da FGV, classifica o ajuste como insuficiente: “Doses homeopáticas de contenção de despesas não mudam o regime fiscal nem revertem a dinâmica de crescimento da dívida pública”.

O indicador de risco de inadimplência (CDS) de cinco anos saltou de 108 para 145,6 pontos-base desde o primeiro turno eleitoral, alta de 34,81%. A curva de juros futuros mantém a Selic projetada acima de dois dígitos em todo o horizonte, pressionando setores dependentes de financiamento.

Setores beneficiados pela conjuntura

Em outubro, apenas três dos 16 setores da B3 fecharam em alta. Papel e celulose avançaram 6,9%, enquanto óleo e gás subiram 4%. Companhias como Suzano, Petrobras e Vale recebem em dólares ou têm receitas atreladas a preços internacionais, com custos majoritariamente em reais.

Seguradoras também se beneficiam da Selic elevada, pois suas aplicações rendem mais e favorecem o resultado financeiro. Concessões reguladas de energia, saneamento e telecomunicações contam com proteção contratual: reajustes anuais pelo IPCA ou IGP-M garantem previsibilidade, embora possa haver defasagem de até 12 meses na recomposição.

Segundo o BTG Pactual, “companhias com balanços sólidos — baixa alavancagem ou caixa positivo — e atuação em setores defensivos tendem a apresentar desempenho relativamente melhor”.

Segmentos pressionados por juros altos

Estrategistas da Genial Investimentos alertam que “ações cíclicas e sensíveis a juros, como varejo, construção, small caps e empresas alavancadas, tendem a ter desempenho pior: sofrem ao mesmo tempo com o crédito caro, o consumo mais fraco e a taxa de desconto mais alta”.

O ensino superior privado enfrenta dificuldades com o encarecimento do financiamento estudantil. O contrato de DI para janeiro de 2031 subiu 264 pontos-base após a eleição. No varejo, o endividamento recorde das famílias e a desaceleração do crédito atingem especialmente bens duráveis e consumo não essencial.

A construção civil registrou queda de 25% nas ações em outubro e acumula perda de 35,3% em 2026, segundo o Itaú BBA. A Abrainc calcula que a cobrança de IOF de 5% sobre LCIs e LCAs elevaria em 0,7 ponto percentual a taxa de financiamento, impedindo que 1,4 milhão de brasileiros acessem crédito habitacional, com impacto de R$ 46,9 bilhões no PIB e redução de 611 mil empregos.

Small caps sofreram queda de 32,8% nos cinco pregões após o segundo turno. Empresas de transporte e aluguel de veículos viram ações recuarem 24,1% em outubro, pressionadas por dívidas atreladas ao CDI.

O pacote fiscal aprovado estabelece bloqueio mínimo de despesas quando houver risco de descumprimento da meta, limitando o crescimento real a 2% nos anos de contenção, ante 2,5% anteriores. A economia estimada é de R$ 12,8 bilhões em 2027. O índice de confiança empresarial da FGV caiu pelo quarto mês consecutivo em outubro, atingindo o menor nível desde abril de 2021.