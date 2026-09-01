Economia brasileira cresce 0,5% no segundo trimestre de 2026

A economia brasileira cresceu 0,5% no segundo trimestre de 2026 na comparação com os três meses anteriores. O Produto Interno Bruto (PIB), que mede todos os bens e serviços produzidos no país, chegou a R$ 3,4 trilhões no período. As informações são da Agência Brasil.

Em relação ao mesmo trimestre de 2025, a alta foi de 2%. No acumulado de 12 meses, a expansão alcançou 1,9%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (1º) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No primeiro semestre de 2026, a economia expandiu 1,9% na comparação com a primeira metade de 2025. O Banco Central (BC) projeta crescimento de 1,92% para o ano inteiro.

Agropecuária puxa crescimento

A agropecuária foi o destaque do período, com alta de 2,8% entre os trimestres. Em 12 meses, o setor acumula crescimento de 6,2%.

A indústria avançou 0,1% no trimestre e 1,4% em 12 meses. Dentro do setor, a indústria extrativa liderou com salto de 3,4% entre os trimestres.

O setor de serviços, que mais emprega no país, cresceu 0,2% no trimestre e 1,7% em 12 meses. Os segmentos de informação e comunicação subiram 2,1%, transporte e armazenagem avançaram 1,1%, e atividades imobiliárias cresceram 0,2%. O comércio ficou estável.

Investimentos sobem e consumo recua

A Formação Bruta de Capital Fixo, indicador que mede investimentos, cresceu 1,2% no trimestre. O consumo do governo subiu 0,4%, mas o das famílias recuou 0,4%.

No setor externo, as exportações caíram 0,8%, enquanto as importações subiram 1,8% em relação ao primeiro trimestre de 2026.