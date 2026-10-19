Economia brasileira cresce 0,5% em agosto após dois meses de queda

A economia brasileira voltou a crescer em agosto após dois meses consecutivos de recuo. O país registrou expansão de 0,5% na passagem de julho para agosto, segundo o Monitor do PIB divulgado nesta segunda-feira (19) pela Fundação Getulio Vargas (FGV). As informações são da Agência Brasil.

O Monitor do PIB é um estudo mensal elaborado pelo Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da FGV que funciona como uma prévia do resultado oficial. A pesquisa reúne dados da indústria, comércio, serviços e agropecuária para estimar o comportamento do Produto Interno Bruto, indicador que mede todos os bens e serviços produzidos no país.

Com o resultado de agosto, o desempenho da economia chega a 1,8% no acumulado de 12 meses. Na comparação com agosto do ano passado, o crescimento foi de 1,5%. No trimestre terminado em agosto, a alta foi de 1,7% em relação ao mesmo período de 2025.

Indústria extrativa e serviços puxam crescimento

O economista Claudio Considera, pesquisador associado do Ibre, explica que o crescimento refletiu o avanço da indústria extrativa e a continuidade da expansão dos serviços. Pelo lado da demanda, as exportações e o consumo do governo atuaram positivamente, apesar da desaceleração do consumo das famílias.

Considera destaca que a economia apresenta capacidade de recuperação mesmo em um contexto de inflação persistente e juros elevados. No trimestre até agosto, o consumo das famílias cresceu 0,4%, impulsionado principalmente pelos produtos duráveis.

Em valores correntes, a FGV estima o PIB acumulado até agosto em R$ 9,020 trilhões.

Projeções para o ano

O relatório Focus do Banco Central (BC), divulgado também nesta segunda-feira, aponta que o PIB deve crescer 1,83% este ano. O Ministério da Fazenda projeta expansão de 2%, enquanto o Fundo Monetário Internacional (FMI) estima crescimento de 2,2%.

O FMI prevê ainda que o Brasil deve voltar ao posto de oitava maior economia do mundo em 2027. O resultado oficial do PIB do terceiro trimestre será divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2 de dezembro.