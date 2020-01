O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta terça-feira, 28, que continua estimulando os chineses a comprar a fábrica da Ford em São Bernardo do Campo, que foi colocada à venda no ano passado. O tucano não explicou o que tem feito para atrair um comprador para as instalações. “Mas a expectativa é boa”, disse.

A declaração foi dada pelo governador a jornalistas após participar de painel de evento do Credit Suisse, em São Paulo.

No ano passado, Doria tentou ajudar o grupo brasileiro Caoa a comprar a planta da Ford e chegou a convocar uma coletiva de imprensa para anunciar um acerto entre as duas empresas. No entanto, as negociações não prosperam.

Agora, a Ford conversa com outras empresas, uma delas a chinesa BYD.

De acordo com Doria, a expectativa é que a empresa que compre a fábrica seja uma fabricante de caminhões, pois a planta já está adaptada para esse tipo de veículo.

A Ford resolveu encerrar as operações da fábrica em 2019 porque tomou decisão estratégica de abandonar o segmento de caminhões.