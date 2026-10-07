Dólar volta a subir e fecha acima de R$ 5 após dois dias de queda

O dólar voltou a subir nesta quarta-feira (7) e fechou cotado a R$ 5,016, alta de 0,83%. A moeda interrompeu dois dias consecutivos de queda, quando havia acumulado recuo de 4,65%. O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, caiu 0,74% e encerrou aos 204.302 pontos. As informações são da Agência Brasil.

O movimento foi influenciado pelo cenário externo. Os juros dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos subiram e chegaram a 5,36%, maior nível em 24 anos, antes de recuar para 5,28%. Juros altos em economias avançadas estimulam a saída de recursos de países emergentes como o Brasil, pressionando o dólar e a bolsa.

O dólar atingiu a máxima de R$ 5,017 na reta final dos negócios. Na sessão anterior, a moeda havia registrado a menor cotação em quase cinco meses. Mesmo com a alta desta quarta, o dólar ainda acumula queda de 3,94% na semana e de 8,62% no ano.

O Ibovespa oscilou entre 204.176 e 206.877 pontos durante o pregão. O volume financeiro movimentado somou R$ 57,2 bilhões. Apesar da queda, o índice acumula alta de 9,64% no mês e de 26,8% em 2026.

As bolsas dos Estados Unidos também fecharam no campo negativo. O S&P 500, índice das 500 maiores empresas americanas, caiu 0,22%. Os preços do petróleo tipo Brent permaneceram acima de US$ 100 por barril, pressionados pelas tensões no Oriente Médio.

Investidores também acompanharam a ata da reunião de setembro do Federal Reserve, o banco central americano. O documento mostrou divergências entre os dirigentes sobre a elevação dos juros, que ficaram na faixa de 3,75% a 4%.