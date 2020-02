O dólar à vista atingiu máxima intraday histórica de R$ 4,3908 (+0,58%) na manhã desta quinta-feira, 20. O ajuste segue a força do dólar março, que bateu máxima aos R$ 4,3930 (+0,62%).

Marcelo Castro, da Terra Investimentos, diz que o dólar está forte lá fora e aqui seguimos a tendência externa, mas o preço à vista já ultrapassa o valor que acionou o BC na quinta-feira passada a (R$ 4,3830) realizar injeção de US$ 1 bilhão via swap cambial no mercado futuro.

“O mercado força situação para o BC entrar com injeção de liquidez”, diz ele.

Jefferson Rugik, da Correparti, diz que a pressão reflete ainda um movimento de proteção em NDF no mercado nesta quinta tendo como principal indutor o dólar forte lá fora que ganha de seus pares e das divisas emergentes ligadas às commodities.

Segundo Rugik, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) fraco e a liberação de compulsório reforçam visão de economia fraca no Brasil e que não deslancha.

Apesar da forte desvalorização do real, o executivo da Correparti avalia que, como grande parte da alta vem de fora, há chances de o BC só acompanhar o movimento, porém, não descarta totalmente nova intervenção se a valorização não estancar.