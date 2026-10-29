Dólar sobe quase 1% e se aproxima de R$ 5,40 com dados dos EUA

O dólar fechou em alta de 0,76% nesta quinta-feira (29) e chegou a R$ 5,387. Durante o dia, a moeda norte-americana atingiu R$ 5,43 por volta das 15h30, aproximando-se do maior patamar em semanas. As informações são da Agência Brasil.

A Bolsa de Valores caiu 1,06% e encerrou aos 169.186 pontos, na quarta queda consecutiva. O índice chegou à mínima de 168.765 pontos às 15h26.

O movimento foi influenciado por dados econômicos dos Estados Unidos divulgados durante o dia. O Produto Interno Bruto (PIB) americano cresceu 3,4% no terceiro trimestre, acima da projeção de 3,2% dos economistas.

Os gastos dos consumidores norte-americanos avançaram 0,5% em setembro. O núcleo do índice de preços PCE, indicador de inflação acompanhado pelo Federal Reserve (Fed), subiu 0,3% no mês.

Com os números, o dólar ganhou força em relação a moedas de países emergentes como peso mexicano, peso chileno, rand sul-africano e real brasileiro.

No Brasil, investidores aguardam informações sobre a composição da equipe econômica do próximo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e as medidas para controlar as contas públicas.

O Banco Central (BC) informou que a dívida bruta do setor público chegou a 82,9% do PIB em setembro. A dívida líquida atingiu 70% do PIB, contra 69,3% no mês anterior.

No acumulado do ano, o dólar registra queda de 1,85%. No exterior, o índice do dólar recuava 0,16% às 17h07, aos 101,960 pontos.

Em Nova York, o S&P 500 fechou em baixa de 0,3%, em sessão negativa para o setor de tecnologia após resultados da Alphabet ampliarem preocupações com custos de investimentos em inteligência artificial.