Dólar sobe quase 1% e fecha a R$ 5,22 com tensão no Oriente Médio

O dólar subiu 0,97% nesta quinta-feira (1º) e fechou cotado a R$ 5,224. A alta foi impulsionada pelas tensões no Oriente Médio e pela disparada do petróleo, que aumentaram a busca por ativos considerados mais seguros no mercado internacional.

As informações são da Agência Brasil.

A moeda americana chegou a R$ 5,169 na mínima do dia, às 9h40, e atingiu R$ 5,240 na máxima, pouco antes das 14h. No ano, o dólar ainda acumula queda de 4,83% frente ao real.

O movimento acompanhou a valorização da divisa no exterior. O índice DXY, que mede o desempenho do dólar contra seis moedas fortes, avançou 0,58% e chegou aos 102,040 pontos.

O avanço do petróleo reforçou as preocupações com a inflação global e sustentou a procura por moedas defensivas.

A bolsa brasileira seguiu caminho oposto. O Ibovespa fechou em alta de 0,46%, aos 187.197,46 pontos, sustentado principalmente pelas ações da Petrobras.

A valorização da estatal ocorreu mesmo com a cautela dos investidores diante do cenário externo e da proximidade do primeiro turno das eleições. O volume financeiro do dia foi de R$ 26 bilhões.

O petróleo tipo Brent subiu 4,37% e fechou a US$ 102,31 por barril. O WTI, do Texas, avançou 2,71% e encerrou a US$ 92,87.

A alta ganhou força durante a tarde, com informações sobre o deslocamento de forças militares dos Estados Unidos para o Oriente Médio e novas incertezas sobre o conflito com o Irã.

O mercado também acompanhou a possibilidade de liberação de estoques de diesel pela União Europeia. A China suspendeu exportações de derivados de petróleo para destinos fora de Hong Kong e Macau até nova orientação.