Dólar sobe para R$ 5,48 e bolsa cai com perdas em Wall Street

O dólar fechou a R$ 5,4876 nesta quinta-feira (5), alta de 0,67%, enquanto o Ibovespa recuou 0,82% e encerrou aos 166.191 pontos. A pressão veio do mercado internacional, com quedas fortes nas bolsas dos Estados Unidos, especialmente em ações de tecnologia e inteligência artificial. As informações são da Agência Brasil.

No Brasil, investidores acompanharam a decisão do Banco Central de manter a taxa Selic em 13,75% ao ano, interrompendo uma sequência de cinco cortes. O presidente Lula se reuniu com ministros e ex-ministros para discutir a economia, mas nenhuma medida específica foi anunciada.

Mercado americano puxa queda

As bolsas dos Estados Unidos tiveram perdas expressivas. O índice Nasdaq, que reúne empresas de tecnologia, caiu 5,52% e fechou aos 24.315 pontos. O S&P 500 recuou 4,36%, para 7.353 pontos, e o Dow Jones perdeu 3,44%, encerrando em 51.523 pontos.

A queda concentrou-se em empresas ligadas à inteligência artificial, semicondutores e datacenters, em meio a preocupações com investimentos no setor e possíveis mudanças regulatórias. O movimento levou investidores a buscar proteção no dólar e reduzir posições em ativos de risco, incluindo moedas de países emergentes.

Produção industrial recua no país

A produção industrial brasileira caiu 0,8% em setembro na comparação com agosto. Na comparação com o mesmo mês de 2025, o recuo foi de 2,5%. O dado ficou no radar do mercado ao longo do dia.

Após a reunião com Lula, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o governo pretende aprofundar a análise de medidas econômicas e reiterou o compromisso com a sustentabilidade das contas públicas. O volume financeiro negociado na bolsa brasileira somou R$ 31,16 bilhões.