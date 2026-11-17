A moeda norte-americana encerrou esta segunda-feira (16) cotada a R$ 5,778, uma alta de 2,17% no dia. Foi o maior valor de fechamento desde 17 de abril de 2025, quando terminou a R$ 5,804. Durante o pregão, o dólar chegou a R$ 5,794, perto da marca de R$ 5,80. As informações são da Reuters.

A pressão sobre o câmbio reflete a expectativa do mercado em relação à política fiscal brasileira e a indefinição sobre a equipe econômica do próximo mandato. No cenário externo, a moeda americana também ganhou força diante de outras divisas, sustentada por dados de inflação dos Estados Unidos e por declarações de integrantes do Federal Reserve favoráveis a uma política monetária mais restritiva.

O Senado deve analisar nesta terça-feira (17) os destaques do projeto de lei complementar que prevê medidas de ajuste fiscal com impacto estimado de até R$ 60 bilhões em 2027. A expectativa em torno da votação contribuiu para a volatilidade dos ativos brasileiros.

Bolsa cai quase 2% e registra saída de capital estrangeiro

O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, recuou 1,83% e fechou aos 169.295,41 pontos. Durante a sessão, oscilou entre 168.490,96 e 172.457,56 pontos. O volume financeiro negociado na B3 somou R$ 27,43 bilhões.

A saída de capital estrangeiro marcou o desempenho da bolsa. Desde o fim do processo eleitoral, a B3 registra fluxo líquido negativo de recursos internacionais. Em novembro, o saldo negativo já se aproximava de R$ 5,5 bilhões. No exterior, o índice S&P 500 caiu 1,92%, em meio às incertezas relacionadas ao setor de inteligência artificial.

Petróleo recua mais de 3% no mercado internacional

Os contratos futuros de petróleo fecharam em forte queda. O barril do tipo Brent, referência internacional negociada em Londres, caiu 3,55% e encerrou a sessão a US$ 92,44. O petróleo WTI, referência nos Estados Unidos, recuou 3,21% e fechou a US$ 85,72 por barril.

A queda ocorreu em meio à recuperação dos embarques de petróleo pelo Estreito de Ormuz, no Oriente Médio, apesar da continuidade das tensões entre Irã e Estados Unidos. O mercado também acompanha as perspectivas de aumento da oferta global da commodity e sinais de enfraquecimento da demanda. A possibilidade de formação de um excedente de petróleo em 2027 contribuiu para a pressão sobre as cotações.

Nesta segunda, o Banco Central divulgou o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB). Em setembro, o indicador caiu 0,20% na comparação com agosto. No terceiro trimestre, a retração foi de 0,9% em relação aos três meses anteriores.