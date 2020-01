O dólar opera em alta firme no mercado doméstico, acompanhando a valorização da moeda americana no exterior em meio ao acirramento das tensões entre Estados Unidos e o Irã. A expectativa é de que os preços dos combustíveis da Petrobras devem ser impactados pela deterioração geopolítica e tendem a reverberar na inflação e nas expectativas para a política monetária do Banco Central, disse um operador de câmbio.

Às 9h30 desta sexta-feira, 3,, o dólar à vista subia 0,87%, a R$ 4,0594. Até este horário, a mínima havia ficado em R$ 4,0539 (+0,74%) e a máxima, em R$ 4,0699 (+1,14%). O dólar para fevereiro avançava 0,84%, a R$ 4,0650, após oscilar de R$ 4,0590 (+0,69%) a R$ 4,0755 (+1,10%).