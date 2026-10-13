Dólar sobe e volta a fechar acima de R$ 5 após feriado

O dólar comercial fechou em alta de 0,74% nesta terça-feira e voltou a ficar acima de R$ 5, cotado a R$ 5,023. A moeda subiu no Brasil mesmo caindo no mercado internacional.

As informações são da Agência Brasil.

Apesar da alta do dia, o dólar acumula queda de 8,50% em 2026. No exterior, o índice do dólar recuava 0,34% às 17h05, aos 102,190 pontos.

Os investidores acompanharam pesquisas eleitorais divulgadas ao longo do dia, em meio à disputa presidencial. O cenário contribuiu para os movimentos do mercado cambial.

O Banco Central (BC) cancelou no fim da manhã o leilão regular de rolagem de swap cambial que ofertaria 50 mil contratos com vencimento em 3 de novembro. O cancelamento ocorreu por um problema técnico.

A bolsa brasileira caiu 1,04% e fechou aos 206.887,52 pontos. O Ibovespa recuou após atingir recordes históricos na semana anterior, quando superou a marca dos 209 mil pontos.

O pregão foi marcado por realização de lucros, quando investidores vendem ações para embolsar ganhos recentes. O volume financeiro negociado na sessão somou R$ 45,63 bilhões.

Em Nova York, o S&P 500 encerrou o dia em queda de 0,02%, com perdas em ações de empresas de semicondutores e repercussão dos resultados trimestrais de grandes bancos norte-americanos.

O petróleo fechou sem direção única. O barril do tipo Brent caiu 0,9% e encerrou a sessão a US$ 105,69. Já o petróleo WTI subiu 0,43%, para US$ 94,14 por barril.