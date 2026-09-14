Dólar sobe e fecha perto de R$ 5,15 com aversão a risco nos mercados

O dólar fechou a segunda-feira (14) a R$ 5,149, alta de 0,49%, pressionado pela aversão ao risco nos mercados globais. A bolsa brasileira caiu 0,91% e terminou aos 185.500,88 pontos. As informações são da Agência Brasil.

A moeda americana chegou a atingir R$ 5,183 durante a manhã, mas perdeu força à tarde após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre possíveis negociações com o Irã. A fala reduziu parte das preocupações com a oferta global de petróleo.

O petróleo tipo Brent fechou a US$ 105,68, alta de 1,02%. Durante o dia, chegou a ser negociado a US$ 109,80 após novos ataques contra infraestrutura energética da Arábia Saudita e a navios no Oriente Médio. O barril acumula ganhos de aproximadamente 75% no ano.

No Brasil, as incertezas políticas também influenciaram os negócios. O mercado acompanha a crise no Supremo Tribunal Federal (STF) e os desdobramentos das investigações envolvendo o Banco Master. O caso relacionado ao ministro Alexandre de Moraes está previsto para ser analisado pelo plenário do STF nesta terça-feira (15).

O Ibovespa foi pressionado principalmente por ações de mineradoras, num ambiente de recuo dos contratos futuros de minério de ferro negociados na China. O volume financeiro somou R$ 24,4 bilhões.

O Federal Reserve (Fed, Banco Central dos Estados Unidos) decidirá sobre os juros nos EUA na quarta-feira (17). A alta do petróleo aumenta as preocupações sobre inflação e pode influenciar as decisões de política monetária das principais economias.