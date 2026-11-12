Dólar sobe 1,58% e fecha acima de R$ 5,65 com pacote fiscal

A moeda americana fechou a R$ 5,6507 nesta quinta-feira (12), o maior valor desde junho de 2025. A alta de 1,58% reflete a insatisfação do mercado com o pacote fiscal apresentado pelo governo federal e o fortalecimento do dólar no exterior. As informações são da Agência Brasil.

O governo anunciou na quarta-feira (11) medidas fiscais com impacto estimado entre R$ 50 bilhões e R$ 60 bilhões em 2027. O pacote combina aumento de receitas e corte de despesas, mas mantém as metas de resultado primário inalteradas. Investidores demonstraram preocupação com a efetividade das propostas e com as chances de aprovação no Congresso Nacional.

No cenário externo, o dólar ganhou força diante das principais moedas globais. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos subiram após autoridades do Federal Reserve sinalizarem preocupação com a inflação persistente e a possibilidade de novos aumentos nos juros americanos.

O IPCA subiu 0,14% em outubro, desacelerando após avançar 0,82% em setembro. Em 12 meses, a inflação oficial acumula alta de 4,63%. O dado teve impacto limitado sobre o câmbio.

Ibovespa cai com queda do Banco do Brasil

O principal índice da Bolsa brasileira recuou 0,47% e encerrou aos 171.324,31 pontos. Durante o pregão, chegou a cair 1,23%, quando marcou 169.942,37 pontos. O volume financeiro negociado somou R$ 32,24 bilhões.

As ações do Banco do Brasil caíram 8,35%, a R$ 15,48, o menor preço de fechamento desde abril de 2023. O banco registrou lucro líquido ajustado de R$ 1,27 bilhão no terceiro trimestre, queda de 66,5% em relação ao mesmo período de 2025, e revisou para baixo a projeção de lucro para 2026.

Os papéis da Petrobras subiram acompanhando a valorização do petróleo. As ações ordinárias avançaram 2,55% e as preferenciais, 2,64%.

Petróleo sobe com tensões no Oriente Médio

O barril do tipo Brent para janeiro fechou a US$ 95,82, alta de 3,30%. O petróleo WTI para dezembro avançou 2,55% e encerrou cotado a US$ 88,74. O movimento foi impulsionado pelas tensões entre Estados Unidos e Irã.

O presidente americano Donald Trump afirmou que Washington não precisa de um acordo com Teerã, reduzindo as expectativas de avanço diplomático. Relatos de ataques no território iraniano e de ofensivas com drones contra instalações da petrolífera saudita Aramco também contribuíram para a alta.