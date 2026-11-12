Dólar sobe 1,58% e atinge R$ 5,65 após pacote fiscal do governo

A moeda norte-americana encerrou a sessão desta quinta-feira (12) valendo R$ 5,65 para venda, com valorização de 1,58%. Trata-se do patamar mais elevado registrado desde junho de 2025. A escalada reflete a reação negativa do mercado financeiro ao conjunto de ações fiscais divulgado pelo governo federal na véspera. As informações são da Gazeta do Povo.

O pacote anunciado pelo Executivo projeta efeito entre R$ 50 bilhões e R$ 60 bilhões sobre as finanças públicas em 2027. Investidores, porém, consideram o alcance das propostas limitado para assegurar o controle da trajetória da dívida do país. Segundo analistas, as iniciativas representam um avanço inicial no equilíbrio orçamentário, mas carecem de reformas profundas que freiem o crescimento do endividamento. O Senado Federal deu início à análise do texto no começo da noite.

No plano internacional, a força do dólar ganhou impulso adicional com a expectativa de elevação dos juros nos Estados Unidos. Indicadores de inflação superiores às projeções e falas de integrantes do Federal Reserve, banco central americano, intensificaram as apostas de que a instituição poderá subir as taxas em dezembro.

O Ibovespa, referência da Bolsa de Valores do Brasil, recuou 0,43% e encerrou aos 171.324,31 pontos. O desempenho negativo foi agravado pela queda acentuada dos papéis do Banco do Brasil. A instituição financeira reportou lucro líquido ajustado de R$ 1,3 bilhão no terceiro trimestre de 2026, retração de 66,5% frente ao mesmo intervalo de 2025.