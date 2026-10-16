Dólar sobe 1,15% e fecha a R$ 5,09 em dia de cautela no mercado

O dólar subiu 1,15% e fechou a R$ 5,087 nesta quinta-feira (15), enquanto a Bolsa brasileira recuou 1,06% e terminou aos 204.324 pontos. Foi o maior valor de encerramento da moeda americana desde 2 de outubro, quando havia terminado em R$ 5,216. As informações são da Agência Brasil.

O movimento ocorreu em sentido contrário ao do dólar no exterior. O índice DXY, que mede a moeda americana ante uma cesta de seis divisas fortes, recuava 0,53% por volta das 17h.

No mercado brasileiro, investidores acompanharam com cautela o cenário eleitoral e notícias sobre possíveis medidas econômicas do governo. A proposta de emenda à Constituição para tarifa zero no transporte público aos fins de semana e feriados esteve no radar.

Apesar das três altas consecutivas, o dólar ainda acumulava queda de 1,70% em outubro e de 7,33% no ano. A máxima do dia foi de R$ 5,098.

O Ibovespa passou boa parte da tarde na faixa dos 205 mil pontos, mas intensificou as perdas na última hora de negociação. O índice chegou a se aproximar da mínima do dia, de 203.110 pontos.

O giro financeiro da sessão foi de R$ 27 bilhões. Mesmo com a queda do dia, o Ibovespa ainda acumulava alta de 9,65% em outubro e de 26,81% em 2026. Na semana, porém, o índice recuava 2,27%.

Os preços do petróleo fecharam sem direção única. O Brent caiu 0,13% e terminou a sessão a US$ 105,92 por barril. O WTI subiu 3,03%, para US$ 97,97 por barril.

Os estoques semanais de petróleo dos Estados Unidos caíram 8,557 milhões de barris, acima das previsões. A Agência Internacional de Energia concordou em acelerar a liberação de cerca de 100 milhões de barris de reservas estratégicas anunciada pelo G7 no início de outubro.