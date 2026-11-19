A moeda norte-americana encerrou o pregão desta quinta-feira (19) cotada a R$ 5,934 na venda, registrando alta de 1,15%. O valor representa o maior patamar desde 8 de abril de 2025, quando a divisa alcançou R$ 5,99 após os Estados Unidos anunciarem tarifas contra a China. As informações são da Gazeta do Povo.

A escalada do câmbio ocorreu em meio a incertezas sobre a condução da política econômica do governo federal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou não ter pressa para definir o novo ministro da Fazenda e os demais integrantes da equipe econômica. A declaração aumentou a cautela dos investidores.

Banco Central intervém no mercado

Diante da pressão cambial, o Banco Central realizou um leilão extraordinário de US$ 1 bilhão das reservas internacionais no mercado à vista. A operação aconteceu entre 12h03 e 12h08, com cinco propostas aceitas e taxa de corte de R$ 5,86. A moeda americana chegou a recuar após a intervenção, mas voltou a subir durante a tarde, atingindo máxima de R$ 5,935.

Ajuste fiscal não acalma mercado

O Senado concluiu a votação do projeto de ajuste fiscal proposto pelo governo, que agora segue para análise da Câmara dos Deputados. O texto prevê medidas para melhorar o resultado das contas públicas em 2027, com economia estimada de até R$ 56,1 bilhões. O mercado financeiro, porém, avalia que a proposta é insuficiente para conter o avanço da dívida pública. Lula declarou que cada ministério será indicado por ele na hora, no dia e na data que quiser, demonstrando irritação com notícias sobre nomes cotados para a equipe econômica.