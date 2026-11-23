A moeda americana encerrou esta segunda-feira (23) cotada a R$ 5,92 na venda, com queda de 0,14%, depois de ultrapassar a marca de R$ 6 durante o pregão. A contenção da alta ocorreu em meio a especulações de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode indicar diretores ao Banco Central com maior afinidade ao mercado financeiro, com anúncio previsto até a próxima semana. As informações são da Gazeta do Povo.

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, operava em queda de 0,83%, aos 165.022,81 pontos, às 17h22. Entre 23 de outubro e 19 de novembro, o dólar acumulou valorização de 17,6% frente ao real, segundo levantamento da Folha de S. Paulo. Em 23 de outubro, a divisa estava cotada a R$ 4,99, enquanto o Ibovespa marcava 205.083 pontos, com alta de 0,47%.

No primeiro pregão após o pleito, a moeda americana bateu R$ 5,40, na maior alta diária desde 1999, e o Ibovespa recuou 13,88%, aos 176.608,23 pontos. Investidores avaliam se o governo conseguirá equilibrar as contas públicas e conter o crescimento da dívida sem comprometer a atividade econômica.

Pacote fiscal e indefinições aumentam volatilidade

A tramitação do pacote de ajuste fiscal no Congresso contribuiu para elevar a instabilidade. O governo defende que as medidas podem gerar economia de até R$ 60 bilhões em 2027, mas a proposta enfrenta resistência da oposição e de parte de aliados de Lula. A Câmara dos Deputados deve votar o projeto ainda nesta tarde.

A indefinição sobre os integrantes da equipe econômica do próximo mandato também elevou a desconfiança. O presidente já declarou que não tem pressa para anunciar os novos ministros e ressaltou que não será pressionado. Esse cenário leva investidores a exigir um prêmio de risco maior para manter recursos aplicados no Brasil, reduzindo a exposição a ativos brasileiros em busca de alternativas mais seguras, como títulos do Tesouro americano.

Juros nos EUA e intervenção do BC pressionam câmbio

Fatores internacionais também contribuíram para a desvalorização do real. A perspectiva de que o Federal Reserve (Fed) mantenha os juros elevados ou volte a aumentá-los para controlar a inflação pressiona moedas emergentes. A ata da reunião mais recente do Fed reforçou a preocupação com a inflação americana e trouxe sinais de que novos aumentos poderiam ser necessários.

Quando os juros nos Estados Unidos sobem, os títulos do Tesouro americano se tornam mais atrativos, por oferecerem retornos maiores em uma economia considerada mais segura. Esse movimento aumenta a procura por dólares e pressiona moedas de economias emergentes. Tensões geopolíticas internacionais, especialmente conflitos envolvendo o Irã, elevam a aversão ao risco e podem provocar oscilações nos preços de commodities.

O Banco Central realizou operações para aumentar a oferta de dólares no mercado na semana passada. Nos dias 18 e 19 de novembro, a autoridade monetária promoveu leilões que somaram US$ 2 bilhões. No dia 18, foram realizados leilões de linha, modalidade em que o BC vende dólares com compromisso de recompra futura. No dia seguinte, a instituição vendeu US$ 1 bilhão à vista. Apesar das intervenções, o dólar encerrou 19 de novembro em alta de 1,08%, cotado a R$ 5,93, mostrando que a atuação pontual do BC não foi suficiente para reverter a percepção de risco dos investidores.