O dólar fechou a terça-feira (24) cotado a R$ 5,91, com queda de 0,26%. A moeda americana perdeu força depois que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o pacote fiscal e surgiram informações sobre novas medidas para controlar os gastos públicos. As informações são da Reuters.

Durante o pregão, a moeda chegou a cair mais de 2% e atingiu a mínima de R$ 5,80, por volta das 10h50. A queda mais acentuada ocorreu após a divulgação de uma possível proposta de emenda à Constituição para limitar o crescimento de despesas obrigatórias, como Previdência, saúde, educação e emendas parlamentares.

No mercado internacional, o dólar também perdeu força contra uma cesta de moedas de outros países. A expectativa de novas medidas fiscais no Brasil contribuiu para reduzir a pressão sobre o real.

Ibovespa cai com queda de Vale e Petrobras

O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, fechou em baixa de 0,43%, aos 164.089,81 pontos. As ações da Vale e da Petrobras, as mais negociadas, puxaram o índice para baixo.

A Vale recuou 5,51%, cotada a R$ 55,19, mesmo com a alta de 1% do minério de ferro negociado em Dalian, na China. A valorização do real reduz o valor das receitas obtidas pela mineradora com exportações quando convertidas para a moeda brasileira.

As ações preferenciais da Petrobras caíram 1,82%, a R$ 40,55. A estatal anunciou um plano de investimentos de US$ 122 bilhões e dividendos extraordinários de R$ 15,6 bilhões.

Petróleo sobe com tensões no Oriente Médio

O petróleo fechou em alta nesta terça-feira, pressionado por riscos à navegação no Golfo Pérsico e tensões no Oriente Médio. O barril do tipo Brent para janeiro subiu 2,27% e fechou a US$ 91,40. O WTI para janeiro avançou 2,35%, a US$ 82,05.

A Agência de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido informou ter recebido relatos de incidente com três embarcações no Estreito de Ormuz, região estratégica para o transporte global de petróleo. Também houve relatos de ataques e ameaças envolvendo instalações na Arábia Saudita.

Os rebeldes houthis do Iêmen ameaçaram atingir estruturas financeiras e portuárias sauditas. O cenário mantém investidores atentos aos riscos de interrupção no transporte de petróleo e aos possíveis impactos sobre a oferta mundial.