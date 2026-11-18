A moeda americana encerrou a sessão desta quarta-feira (18) com valorização de 1,46%, sendo negociada a R$ 5,86 na venda. O patamar representa o mais elevado desde 15 de abril de 2025. Durante o dia, a cotação oscilou entre R$ 5,78 e R$ 5,87. A escalada reflete as dúvidas do mercado em relação à política fiscal do governo Lula (PT). As informações são da Gazeta do Povo.

O Senado analisa nesta tarde quatro destaques que podem modificar a proposta de ajuste fiscal, cujo texto principal foi aprovado em 12 de junho. Caso as mudanças sejam aceitas, a economia prevista pelo Executivo pode ser reduzida. O governo calcula um impacto de até R$ 56 bilhões nas contas públicas em 2027.

Bolsa registra queda de 1,24%

O Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, recuava 1,24% às 17h11, atingindo 167.704,29 pontos. A retração acompanha o movimento de aversão ao risco diante das incertezas sobre o ajuste das contas públicas.

Juros americanos pressionam mercados emergentes

No exterior, a expectativa de que o Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, possa elevar os juros continua influenciando as negociações. Juros mais altos nos Estados Unidos fortalecem o dólar e tornam os investimentos americanos mais atraentes. Esse cenário pode levar investidores internacionais a retirar recursos de mercados emergentes, como o Brasil.