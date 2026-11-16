A moeda americana encerrou a segunda-feira (16) com valorização de 2,15%, sendo negociada a R$ 5,77 na venda. O patamar representa o mais elevado desde abril de 2025, com pico intradiário de R$ 5,79. A escalada reflete ceticismo de investidores em relação ao pacote de contenção de gastos apresentado pelo Executivo federal. As informações são da Gazeta do Povo.

O Senado aprovou o texto principal da proposta na quinta-feira (12) por 45 votos a 31. Antes da sessão, a divisa já havia subido 1,58%, encerrando em R$ 5,65, o maior valor desde junho de 2025. Davi Alcolumbre (União-AP), presidente da Casa, transferiu para terça-feira (17) a análise de quatro destaques que podem modificar o projeto, diante da resistência da oposição.

A versão aprovada projeta economia de até R$ 56 bilhões em 2027 nos cofres públicos. Analistas do mercado, porém, avaliam que as ações propostas não são suficientes para assegurar o controle do endividamento do país.

O Ibovespa registrou queda de 1,94% às 17h20, atingindo 169.102,25 pontos. O Morgan Stanley alterou sua recomendação para as ações brasileiras de neutra para abaixo da média, estimando recuo de 7% do índice até o final de 2027. O banco classificou o Brasil como o pior mercado latino-americano para o próximo ano, com expectativa de fechamento em 160 mil pontos.

Rumores sobre possível troca no comando da Fazenda também pressionaram os negócios pela manhã. Aloizio Mercadante, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), desmentiu especulações de que assumiria a pasta. “Não estou disputando nenhum cargo e não tenho a pretensão de assumir nenhum ministério. Evidentemente, estou à disposição do presidente Lula, mas minha expectativa é permanecer no BNDES e seguir contribuindo com a equipe econômica daqui”, afirmou em nota.

No cenário internacional, a manutenção de juros elevados pelo Federal Reserve (Fed), banco central norte-americano, intensificou a aversão global ao risco.