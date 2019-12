O mercado de câmbio opera em regime de plantão nesta terça-feira, 24, com liquidez muito reduzida e praticamente sem oscilações. Sem negócios na B3, que está fechada devido ao feriado de Natal que será comemorado na quarta-feira, os negócios se restringem a operações de última hora de algumas empresas, afirma Cristiane Quartaroli, economista da Ourinvest.

Com o expediente bancário reduzido nesta terça – os bancos funcionam das 9 horas às 11 horas -, as negociações no mercado de câmbio com o dólar à vista também estão restritas ao período da manhã.

Por volta das 10h30, o dólar à vista era cotado a R$ 4,0800, praticamente estável (-0,04%) em relação ao fechamento da segunda-feira, 23. “Não há divulgação de indicadores econômicos e o noticiário também é bastante fraco. Por isso, não há motivo para negócios com valores diferentes daqueles efetuados ontem”, afirma Cristiane.

O Banco Central realiza a consulta de taxas para a Ptax diária nas mesas de operação cambial apenas em dois horários nesta terça: 10 horas e 11 horas.

Normalmente, são feitas quatro coletas na primeira parte dos negócios (10 horas, 11 horas, 12 horas e 13 horas).