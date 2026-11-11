Dólar dispara e fecha perto de R$ 5,60 com inflação nos EUA

O dólar comercial encerrou esta terça-feira (10) cotado a R$ 5,5860, o maior valor de fechamento desde 31 de julho de 2025. A alta de 1,46% foi puxada pela inflação acima do esperado nos Estados Unidos, que reforçou a expectativa de juros mais altos na maior economia do mundo. Durante o dia, a moeda chegou a tocar R$ 5,6135. As informações são da Agência Brasil.

A inflação estadunidense subiu 0,4% em outubro, acima da previsão de 0,3%. O núcleo do índice, que exclui alimentos e energia, avançou 0,3%, também superando as projeções. Com isso, a probabilidade de o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) elevar os juros em dezembro saltou de 84% para 88,2%.

No Brasil, a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) também pesou sobre o mercado. O documento apontou expectativas de inflação mais elevadas e perspectivas menores para o crescimento econômico. O Banco Central atribuiu parte das pressões sobre os preços a choques de oferta, como a alta do petróleo, os efeitos do El Niño, os custos do trabalho e a desvalorização do real associada às incertezas sobre a política doméstica.

Com o resultado desta terça, o dólar acumula valorização de 2,60% nos seis primeiros pregões de novembro, após alta de 5,20% em outubro.

Ibovespa cai com cautela nos mercados

O principal índice da bolsa brasileira fechou em baixa de 0,52%, aos 171.336,99 pontos. A queda refletiu o aumento da cautela nos mercados diante da inflação estadunidense acima das estimativas e da possibilidade de juros mais altos nos Estados Unidos.

Em Wall Street, o S&P 500, índice das 500 maiores empresas, encerrou o dia em baixa de 0,38%. O movimento negativo acompanhou a reação dos investidores aos dados de inflação e à revisão das expectativas para os juros estadunidenses. Apesar do recuo desta terça-feira, o Ibovespa acumula alta de 2,03% em novembro e avanço de 6,34% no ano.

Petróleo recua com sinais de trégua no Oriente Médio

Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda pela segunda vez consecutiva. O barril do tipo Brent para janeiro recuou 1,17%, a US$ 91,49. O WTI para dezembro caiu 0,93%, para US$ 86,04 por barril.

Os preços foram pressionados pela valorização do dólar e por sinais de possível redução das tensões entre Estados Unidos e Irã. Declarações do presidente estadunidense, Donald Trump, indicando que o país não deve ampliar o conflito com Teerã alimentaram expectativas de avanço diplomático. Também entraram no radar sinais de recuperação da produção de petróleo no Oriente Médio e de retomada dos fluxos pelo Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte internacional da commodity.