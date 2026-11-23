O dólar deve encerrar 2026 cotado a R$ 5,55, segundo projeção atualizada de instituições financeiras. A estimativa anterior era de R$ 5,40. Os dados fazem parte do boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (23) pelo Banco Central. As informações são da Agência Brasil.

O mercado também revisou para cima a expectativa de inflação e reduziu a previsão de crescimento da economia brasileira neste ano. A estimativa para o IPCA, indicador oficial da inflação, passou de 5,11% para 5,15%. Já a previsão para o PIB caiu de 1,72% para 1,70%.

Projeções para os próximos anos

Para 2027, a expectativa é que o dólar chegue a R$ 5,50 no fim do ano. Nos anos seguintes, a moeda norte-americana deve ficar em R$ 5,50 ao final de 2028 e em R$ 5,55 no encerramento de 2029.

A inflação projetada para 2027 subiu de 5% para 5,12%. Para 2028 e 2029, a previsão permanece em 4%. Os números foram divulgados após o IBGE informar que o IPCA desacelerou para 0,14% em outubro, depois de registrar 0,82% em setembro. Em 12 meses, a inflação acumulada ficou em 4,63%.

Crescimento e taxa de juros

A expectativa de crescimento da economia em 2026 caiu de 1,72% para 1,70%. Para 2027, a projeção recuou de 1,02% para 1%. Nos anos seguintes, o mercado prevê expansão de 1,71% em 2028 e de 2% em 2029.

A previsão para a Selic foi mantida em 13,75% ao ano no fim de 2026. Para 2027, a estimativa subiu de 12,75% para 13% ao ano. As projeções para 2028 e 2029 permaneceram em 11% e 10,5%, respectivamente.

O Banco Central usa a Selic como principal ferramenta para controlar a inflação. Quando os juros sobem, o crédito fica mais caro, o que reduz o consumo e ajuda a conter os preços. Em momentos de inflação mais baixa, a taxa pode ser reduzida para estimular a atividade econômica.