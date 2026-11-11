Dólar cai para R$ 5,56 com repercussão de ajuste fiscal do governo

O dólar fechou a quarta-feira (11) cotado a R$ 5,56, com queda de 0,42%. A moeda recuou após a divulgação do pacote de ajuste fiscal do governo, que prevê impacto de até R$ 60 bilhões em 2027. O Ibovespa subiu 0,42% e encerrou o dia aos 172.060 pontos. As informações são da Reuters.

O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, afirmou que as medidas apresentadas ao Congresso incluem a possibilidade de bloqueios adicionais no Orçamento. A proposta limita o crescimento real das despesas a 2%, abaixo do teto de 2,5% previsto no arcabouço fiscal. A valorização do petróleo no mercado internacional também ajudou a fortalecer o real.

No exterior, o índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a seis moedas, subiu 0,67% e chegou aos 102,890 pontos. O movimento contrário ao do real reflete a correção após a forte alta da moeda brasileira registrada na véspera.

Bolsa sobe com pacote fiscal e mercado externo

O Ibovespa acompanhou o desempenho positivo das bolsas de Nova York e repercutiu as notícias sobre o ajuste fiscal brasileiro. Durante o pregão, o índice oscilou entre 171.335 pontos e 172.986 pontos. O volume negociado somou R$ 28,5 bilhões.

As ações de varejistas registraram forte valorização. Já os papéis da Petrobras limitaram os ganhos do índice após a companhia divulgar resultados do terceiro trimestre abaixo das estimativas de analistas, apesar do crescimento de 21,5% nos lucros. As ações preferenciais da estatal caíram 3,11%, e as ordinárias recuaram 2,08%.

Petróleo avança com tensão entre EUA e Irã

Os contratos futuros do petróleo fecharam em alta, impulsionados pelas tensões geopolíticas entre Estados Unidos e Irã. O barril tipo Brent para janeiro avançou 1,39% e encerrou cotado a US$ 92,76. O petróleo tipo WTI subiu 0,57%, para US$ 86,53 por barril.

A alta ganhou força após autoridades iranianas afirmarem que o país não entregará seu urânio enriquecido aos Estados Unidos, uma das exigências de Washington para encerrar o conflito. Teerã também ameaçou atingir bases militares americanas na Europa caso sejam utilizadas em operações contra o Irã.