Dólar cai para R$ 5,08 e atinge menor valor em um mês

O dólar fechou a terça-feira cotado a R$ 5,089, com queda de 0,79%. Foi o menor valor em um mês, desde 7 de agosto, quando a moeda americana encerrou o dia a R$ 5,084. A queda ocorreu em meio à movimentação dos mercados locais e ao ambiente externo favorável para moedas de países emergentes.

As informações são da Agência Brasil.

No ano, o dólar acumula recuo de 7,28%. Em setembro, a divisa cai 1,82% nos cinco primeiros pregões, após subir 2,16% em agosto. Durante o dia, a moeda americana oscilou entre R$ 5,1289 na máxima e R$ 5,0713 na mínima.

A bolsa de valores subiu 1,20% e fechou aos 187.366,84 pontos, o maior nível desde 4 de maio. O Ibovespa chegou a atingir 189.487,70 pontos durante a sessão. O volume financeiro movimentado na B3 foi de R$ 29,76 bilhões.

As ações da Petrobras puxaram a alta do índice. Os papéis preferenciais subiram 2,08% e os ordinários valorizaram 2,36%, acompanhando a alta do petróleo no mercado internacional. Dados da B3 mostram que a entrada líquida de capital estrangeiro na bolsa brasileira somava R$ 3,9 bilhões nos três primeiros pregões de setembro.

O petróleo tipo Brent avançou 0,9% e fechou a US$ 97,92 o barril, o maior nível desde 23 de julho. O tipo WTI ganhou 1,7% e foi a US$ 93,03, também no maior fechamento desde junho. A alta ocorreu por causa do aumento das tensões no Oriente Médio e ataques contra instalações energéticas na Arábia Saudita.

Os ataques atingiram cidades no sul da Arábia Saudita e instalações ligadas ao setor de energia. O cenário aumentou as preocupações sobre o abastecimento de petróleo e os efeitos das interrupções no transporte na região do Golfo Pérsico. O Estreito de Ormuz permanece no centro das preocupações, já que cerca de 20% do abastecimento mundial da commodity passava pela região antes da escalada do conflito.