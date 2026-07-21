Dólar cai para R$ 5,07 e atinge menor valor em mais de um mês

O dólar comercial caiu 0,31% nesta terça-feira (21) e fechou a R$ 5,073, o menor valor desde 15 de junho. A queda foi impulsionada pelos juros altos no Brasil e pela valorização internacional do petróleo. As informações são da Agência Brasil.

A alta do petróleo favoreceu moedas de países exportadores da commodity, como o Brasil. O real teve o segundo melhor desempenho entre moedas emergentes no dia, atrás apenas do peso colombiano.

Os juros domésticos elevados continuam atraindo operações de carry trade, quando investidores transferem recursos de economias avançadas para o Brasil para aproveitar a diferença de taxas. No acumulado do ano, o dólar registra queda de 7,57% em relação ao real.

O petróleo tipo Brent, referência para a Petrobras, avançou 2% e fechou a US$ 91,01 o barril. O petróleo WTI, do Texas, subiu 2,25% e encerrou a US$ 84,34. A alta ocorreu pela terceira sessão consecutiva devido às tensões no Oriente Médio.

Os preços do petróleo seguem pressionados pelas ameaças do grupo rebelde Houthi à navegação no Estreito de Bab-el-Mandeb, na saída do Mar Vermelho. A rota é estratégica para o transporte mundial de petróleo. O mercado também acompanha ofensivas militares entre Estados Unidos e Irã.

O Ibovespa encerrou praticamente estável, com leve queda de 0,03%, aos 173.325,65 pontos. Foi a quinta queda seguida da bolsa brasileira. A liquidez permaneceu reduzida, com giro financeiro de R$ 17,9 bilhões, abaixo da média diária do ano.

As ações da Petrobras acompanharam a valorização do petróleo e ajudaram a limitar as perdas do índice. Os papéis ordinários subiram 1,43% e as ações preferenciais valorizaram 1,24%.