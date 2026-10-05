Dólar cai para R$ 5 e Ibovespa dispara 8% após primeiro turno

O mercado financeiro brasileiro registrou forte alta nesta segunda-feira (5) após o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais. O dólar caiu para R$ 5,00, enquanto o Ibovespa avançou quase 8% e ultrapassou pela primeira vez os 200 mil pontos.

As informações são da Agência Brasil.

O dólar à vista encerrou o pregão com baixa de 4,12%, cotado a R$ 5,0022 na venda. Foi a menor cotação de fechamento desde 21 de maio, quando a moeda havia terminado o dia em R$ 5,0004. Na sexta-feira (2), o dólar havia fechado a R$ 5,2175. Com o desempenho desta segunda, a moeda norte-americana passou a acumular queda de 8,87% no ano.

O Ibovespa fechou em 207.190,44 pontos, alta de 7,85%. Durante a sessão, o indicador chegou a 209.605,70 pontos, maior nível intradiário já registrado. O volume financeiro somava R$ 97,58 bilhões antes dos ajustes finais.

A reação do câmbio ocorreu após o senador Flávio Bolsonaro (PL) terminar o primeiro turno à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os dois candidatos disputarão o segundo turno em 25 de outubro.

A leitura inicial dos investidores foi de redução do prêmio de risco dos ativos brasileiros, o que favoreceu o real e também pressionou para baixo as taxas futuras de juros.

No exterior, o principal fundo de ações brasileiras negociado em Nova York, o ETF EWZ, avançava 12,57% no fim da tarde, sinalizando forte demanda por ativos brasileiros.

O barril do petróleo tipo Brent, referência internacional, para dezembro recuou 1,89%, a US$ 100,32. Já o WTI, referência no mercado norte-americano, com contrato para novembro, caiu 1,84%, para US$ 89,43 por barril.