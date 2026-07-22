Dólar cai ao menor valor desde junho e fecha a R$ 5,05

O dólar encerrou esta quarta-feira (22) a R$ 5,053, uma queda de 0,42%. É o menor valor de fechamento desde 2 de junho. A moeda americana acumula três quedas consecutivas no mercado brasileiro.

As informações são da Agência Brasil.

A valorização do petróleo no mercado internacional e a entrada de recursos estrangeiros no Brasil explicam a queda. Investidores buscam os juros altos oferecidos no país, que são maiores do que os pagos nos Estados Unidos.

O petróleo tipo Brent subiu 3,36% e chegou a US$ 94,07 por barril. O petróleo WTI avançou 2,95%, a US$ 86,83. A alta ocorre pela quarta sessão seguida, impulsionada pelas tensões entre Estados Unidos e Irã no Oriente Médio.

Como o Brasil exporta petróleo, a alta do produto melhora as perspectivas para a balança comercial. Dados do Banco Central (BC) mostram que o fluxo cambial total ficou positivo em US$ 17,946 bilhões até julho de 2026.

A tarifa de 25% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, que entrou em vigor, teve impacto limitado. O mercado já esperava a medida.

A Bolsa brasileira subiu 2,44% e fechou aos 177.547,57 pontos, o maior nível desde 10 de julho. O Ibovespa interrompeu cinco quedas consecutivas.

Ações de mineradoras, petroleiras e bancos lideraram a alta. Os papéis ordinários da Petrobras subiram 2,39%. As ações preferenciais avançaram 2,21%.

Investidores estrangeiros voltaram a comprar ativos brasileiros, considerados baratos em comparação às bolsas dos Estados Unidos. O movimento ocorreu mesmo com as principais bolsas de Nova York fechando em queda.