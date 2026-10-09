Dólar cai abaixo de R$ 5 e acumula queda de 4,44% na semana

O dólar fechou em queda nesta sexta-feira (9), cotado a R$ 4,985, abaixo de R$ 5 pela segunda sessão consecutiva. A moeda americana recuou 0,78% no dia e acumulou baixa de 4,44% na semana após o primeiro turno das eleições. No ano, a queda chega a 9,18%.

As informações são da Agência Brasil.

O movimento ocorreu em meio à valorização de moedas de países emergentes e às expectativas dos investidores em relação ao cenário político brasileiro após a divulgação de pesquisas eleitorais.

O mercado também acompanhou a divulgação da inflação oficial. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,82% em setembro. Em 12 meses, a inflação acumulou alta de 4,58%.

Bolsa renova recorde histórico

O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, avançou 1,38% nesta sexta-feira e fechou aos 209.066,90 pontos, novo recorde de encerramento. Durante o pregão, o indicador também atingiu a máxima histórica de 209.713,45 pontos.

Na semana, o Ibovespa acumulou alta de 8,82%. O desempenho foi impulsionado pelo fluxo de investimentos para ações brasileiras e pelas expectativas em torno do cenário eleitoral e da política econômica a partir de 2027.

Petróleo sobe acima de US$ 100

Os contratos futuros do petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira. O barril do tipo Brent para dezembro, referência para as negociações internacionais, avançou 0,42% e encerrou a sessão a US$ 104,72.

O petróleo WTI para novembro, do Texas, subiu 0,39%, para US$ 91,85 por barril. Na semana, o Brent acumulou valorização de 2,41% e o WTI avançou 0,81%.

Os preços foram sustentados pelas preocupações com a oferta global, em meio ao conflito no Oriente Médio e a relatos de incidentes em rotas estratégicas para o transporte de petróleo. Nos Estados Unidos, a passagem do furacão Isaias também levou produtores a interromper parte da extração no Golfo do México.