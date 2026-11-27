A moeda norte-americana recuou 3,98% nesta sexta-feira (27) e encerrou o dia cotada a R$ 5,515 no mercado comercial. A queda expressiva aconteceu após a confirmação de que Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, comandará o Ministério da Fazenda a partir de 2027. As informações são da Gazeta do Povo.

Na véspera, a divisa já havia registrado baixa de 1,25%, fechando a R$ 5,744. O movimento refletiu as especulações sobre a escolha do executivo bancário e os dados do IPCA-15 de novembro, que vieram abaixo das estimativas dos analistas.

Mercado reage com otimismo à indicação

Investidores demonstraram confiança renovada nos rumos da política econômica brasileira após dias de tensão. A expectativa de uma gestão fiscal alinhada às demandas do setor financeiro impulsionou a valorização do real. Na segunda-feira (23), o dólar havia ultrapassado a marca de R$ 6 durante as negociações, mas perdeu força com rumores sobre possíveis indicações para o Banco Central.

Bolsa opera próxima da estabilidade

O Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, registrava leve queda de 0,03% às 17h25. No pregão anterior, o índice havia disparado 6,07%, atingindo 176.799,84 pontos. Nesta sexta, a abertura foi positiva com alta de 1%, chegando a avançar 3,84% e tocar os 183 mil pontos, mas perdeu fôlego com o desempenho negativo de Petrobras e Vale.