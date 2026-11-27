O dólar fechou a sexta-feira (27) cotado a R$ 5,51, uma queda de quase 4% no dia. A baixa aconteceu depois que Luiz Carlos Trabuco, presidente do conselho de administração do Bradesco, confirmou que vai comandar o Ministério da Fazenda no próximo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Foi a quinta sessão seguida de recuo da moeda americana. Na semana, o dólar acumulou desvalorização de pouco mais de 7%, a maior desde outubro de 2008. As informações são da Reuters.

A moeda chegou a ser negociada abaixo de R$ 5,50 por volta das 10h, atingindo a mínima de R$ 5,479, com recuo de aproximadamente 4,6%. O real também foi beneficiado pela fraqueza do dólar frente a outras moedas de países emergentes, como o rand sul-africano e os pesos colombiano e chileno. No acumulado do ano, o dólar ainda registra alta de 0,47%. No mês, a valorização é de 1,31%.

A bolsa de valores encerrou o pregão em leve baixa de 0,13%, aos 176.573,35 pontos, mas registrou valorização de mais de 6% na semana. O petróleo tipo Brent caiu 0,91%, para US$ 90,84 o barril. O WTI recuou 0,72%, a US$ 83,08.

Bolsa realiza lucros após sequência de altas

Apesar do resultado negativo no dia, o Ibovespa acumulou alta de 6,13% na semana. No mês, o indicador registra valorização de 5,15%. No ano, o avanço chega a 9,59%. Durante o pregão, o índice apresentou forte volatilidade, com máxima de 183.625,66 pontos e mínima de 175.898,80 pontos.

O desempenho foi influenciado principalmente pelas quedas das ações de grandes empresas, especialmente Petrobras e Vale, que perderam força em meio à valorização do real e ao recuo dos preços do petróleo e do minério de ferro. A realização de lucros, quando investidores vendem papéis para embolsar ganhos recentes, contribuiu para a perda de força do Ibovespa ao longo da tarde.

Entre os destaques da semana, os setores financeiro, de consumo e imobiliário registraram ganhos expressivos. O movimento também alcançou empresas mais sensíveis à redução dos juros. O volume financeiro negociado na sessão ficou em torno de R$ 40 bilhões.

Petróleo recua após três pregões de alta

Os contratos futuros do petróleo encerraram a sexta-feira em queda, interrompendo uma sequência de três pregões consecutivos de valorização. Na semana, o Brent acumulou alta de 0,88%. O WTI registrou perda de 0,40%.

Os investidores acompanharam as tensões geopolíticas no Golfo Pérsico, incluindo os riscos de escalada militar entre Estados Unidos e Irã, além dos preparativos para a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), prevista para o fim de semana. O encontro ocorre em meio a projeções de excesso de oferta no mercado internacional no fim deste ano.