Dólar cai 4% após resultado do primeiro turno das eleições

O dólar abriu esta segunda-feira (5) em forte queda de mais de 4% e sendo negociado a R$ 4,98. A moeda recuou após o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais, no qual o senador Flávio Bolsonaro (PL) ficou à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Flávio obteve 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula. Os dois disputarão o segundo turno em 25 de outubro. As informações são da Gazeta do Povo.

A reação dos investidores ocorreu antes da abertura dos mercados no Brasil. O resultado eleitoral contrariou a maioria das pesquisas e ampliou as chances da oposição na disputa presidencial.

Fundos brasileiros negociados no exterior dispararam após o resultado. O EWZ, fundo negociado nos Estados Unidos que acompanha ações de empresas brasileiras, chegou a subir 9,98% no after-hours de domingo (4). Às 23h50, pelo horário de Brasília, o EWZ era negociado a US$ 42, ante US$ 38,19 no fechamento do pregão regular de Nova York.

Na Ásia, a reação também foi positiva. Em Tóquio, um fundo que acompanha o Ibovespa abriu o dia com alta de 9,40%, aos 322 ienes. Investidores asiáticos acompanharam o resultado eleitoral brasileiro antes da abertura dos mercados domésticos.

O mercado agora recalibra suas apostas para o segundo turno. A expectativa é de possíveis efeitos de uma eventual mudança de governo sobre a economia brasileira. Há abertura de expectativa de um ajuste fiscal consistente em 2027.

Mais de 158 milhões de brasileiros estavam aptos a votar no primeiro turno. Quase 1 milhão de eleitores participaram da eleição no exterior. A disputa será decidida em 25 de outubro.