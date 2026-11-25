O dólar comercial fechou a R$ 5,8179 nesta quarta-feira (25), em queda de 1,53%. A bolsa de valores subiu 1,58% e encerrou o dia aos 166.674,67 pontos. O recuo da moeda americana ocorreu em meio às expectativas de novas medidas de ajuste fiscal e às discussões sobre a escolha do próximo ministro da Fazenda. As informações são da Reuters.

Durante o pregão, o dólar chegou a subir e atingiu R$ 5,95 nos primeiros minutos de negociação. A moeda passou a recuar ainda pela manhã e ampliou as perdas ao longo da tarde. O Banco Central vendeu US$ 2 bilhões em leilão de linha, operação em que vende dólares com compromisso de recompra futura. A medida ajudou a atender à demanda por moeda estrangeira no fim do ano.

Em entrevista coletiva para detalhar a liberação de R$ 3,43 bilhões do Orçamento, o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, afirmou que o governo não tem uma PEC pronta. Ele disse que a equipe econômica discute medidas para garantir o cumprimento das metas fiscais.

Bolsa sobe com recuo dos juros futuros

O Ibovespa interrompeu uma sequência de quatro sessões de queda. A valorização foi favorecida pelo recuo dos juros futuros e pela melhora do humor dos investidores em relação às perspectivas fiscais. As ações preferenciais da Petrobras avançaram 2%, a R$ 41,36. Os papéis ordinários ganharam 0,82%, a R$ 46,69.

A fabricante de aviões Embraer liderou as perdas, com recuo de 4%, a R$ 103,20. A queda ocorreu após os Estados Unidos proporem uma tarifa de 10% sobre aeronaves brasileiras prontas. Em Nova York, os índices fecharam sem direção única. O Dow Jones subiu 0,33%, o S&P 500 caiu 0,25% e o Nasdaq recuou 0,62%.

Petróleo fecha em alta com tensões geopolíticas

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira. O barril do tipo Brent para janeiro subiu 3,51%, a US$ 94,61. O petróleo WTI para janeiro avançou 1,99%, para US$ 83,68 por barril. A valorização ocorreu diante de preocupações com a segurança do transporte marítimo no Mar Vermelho e tensões envolvendo os houthis e a Arábia Saudita.

Os investidores também acompanharam os estoques de petróleo dos Estados Unidos, que ficaram próximos das estimativas. O mercado aguarda a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), prevista para domingo (29).