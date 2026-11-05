Dólar cai 0,64% e fecha a R$ 5,45 com vitória democrata nos EUA

O dólar encerrou esta quarta-feira (4) cotado a R$ 5,451, com queda de 0,64%. A moeda americana perdeu força no mercado brasileiro e mundial após a vitória dos democratas nas eleições legislativas dos Estados Unidos. O Senado e a Câmara dos Deputados ficaram sob controle do partido, o que reduziu o temor de mudanças bruscas na política econômica americana. As informações são da Agência Brasil.
A bolsa de valores brasileira subiu 1,23% e voltou aos 167.563 pontos, interrompendo seis pregões seguidos de perdas. O mercado fechou antes do anúncio do Comitê de Política Monetária (Copom), que manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano.
Resultado eleitoral enfraquece dólar no mundo
O resultado das eleições nos Estados Unidos diminuiu a percepção de risco entre investidores. Com os democratas no comando do Congresso, a expectativa é de menor volatilidade na condução da economia americana. Isso enfraqueceu o dólar globalmente, medido pelo índice DXY, que caiu 0,2%, para 101,520 pontos.
No Brasil, porém, a alta do real foi limitada. Investidores seguem cautelosos com as incertezas fiscais e a condução da política econômica pelo próximo governo. Durante o dia, o dólar chegou a R$ 5,498 por volta das 13h30, mas recuou no fim da tarde.
Petrobras cai com queda do petróleo
O Ibovespa foi impulsionado por ações de bancos e da Vale, empresas sensíveis a juros e ao cenário externo. A alta chegou a 167.986 pontos no melhor momento do dia, pouco antes das 14h.
Na contramão, as ações da Petrobras recuaram bastante. O motivo foi a forte queda do petróleo no mercado internacional: o barril do tipo Brent caiu 8,67%, fechando a US$ 94,62. Os papéis da estatal são os mais negociados na bolsa brasileira.