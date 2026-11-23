A moeda americana alcançou a cotação de R$ 6 pela primeira vez desde 9 de abril de 2025 na manhã desta segunda-feira (23), impulsionada pela incerteza dos investidores sobre as contas públicas brasileiras. O movimento ocorre enquanto a Câmara dos Deputados se prepara para votar o pacote de ajuste fiscal do governo federal em sessão extraordinária noturna. Após tocar o patamar histórico, o dólar recuou para R$ 5,9935 às 10h17, registrando valorização de 1%. As informações são da Gazeta do Povo.

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, iniciou o pregão com queda de 0,61%, aos 165.366,52 pontos, refletindo o clima de cautela entre os investidores. O último fechamento acima de R$ 6 havia ocorrido em 8 de abril de 2025, quando a moeda encerrou o dia cotada a R$ 6,0109.

O pacote de medidas já passou pelo Senado e prevê economia de até R$ 50 bilhões em 2027. As propostas incluem limitar a 2% o crescimento dos gastos públicos acima da inflação quando houver risco de descumprimento da meta fiscal. Outra medida prevê redução de 10% nos benefícios fiscais concedidos a diferentes setores da economia, diminuindo os descontos em impostos que hoje favorecem diversas atividades.

O governo defende que as ações vão controlar o crescimento da dívida pública sem comprometer programas sociais. A aprovação também é necessária para que o Congresso avance na votação do Orçamento de 2027.

Apesar da previsão de economia, os investidores mantêm dúvidas sobre a capacidade do governo de efetivamente reduzir gastos e conter o aumento da dívida pública. Além da votação parlamentar, o mercado acompanha declarações do presidente do Banco Central e do ministro da Fazenda em eventos realizados nesta manhã. No cenário externo, novos dados sobre emprego e atividade econômica dos Estados Unidos também podem afetar o comportamento do dólar e da Bolsa brasileira.