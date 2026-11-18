O dólar comercial fechou a R$ 5,868 nesta quarta-feira (18), com alta de 1,48% e no maior patamar desde abril de 2025. A moeda americana acumula cinco sessões seguidas de ganhos, impulsionada pela valorização global da divisa e pela expectativa em torno da votação do pacote de ajuste fiscal no Senado. As informações são da Reuters.

A pressão sobre o câmbio levou a moeda a acumular valorização de 17,60% desde o segundo turno das eleições presidenciais, em outubro. No ano, o avanço chega a 6,90%. Durante o pregão, o dólar chegou a tocar R$ 5,8708, poucos minutos antes do fechamento.

Senado adia votação e governo promete novas medidas

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, adiou na terça-feira (17) a votação dos destaques do projeto de ajuste fiscal para permitir negociações. O governo estima que a proposta pode gerar economia de até R$ 60 bilhões em 2027.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou em evento bancário que novas medidas fiscais serão anunciadas, mas não deu detalhes. O Banco Central realizou dois leilões de linha pela manhã, vendendo US$ 1 bilhão com compromisso de recompra futura para ampliar a liquidez, mas a operação não freou a alta da moeda.

No mercado internacional, o índice do dólar avançou 0,23%, aos 103,850 pontos. A divulgação da ata do Federal Reserve mostrou que um diretor da instituição vê possibilidade de elevação de até 0,5 ponto percentual nos juros americanos.

Ibovespa cai e petróleo recua com aumento de oferta

A bolsa brasileira encerrou em queda de 1,34%, aos 167.537,95 pontos, pressionada por ações de bancos e pela cautela dos investidores. Os papéis da Petrobras, com maior peso no índice, recuaram 1,84% (preferenciais) e 1,85% (ordinários).

O petróleo tipo Brent caiu 1,27%, para US$ 91,95 o barril, enquanto o WTI recuou 2,76%, a US$ 82,31. A queda ocorreu apesar da retomada de ataques no Oriente Médio, influenciada pela expectativa de recuperação da oferta global e pelo aumento da produção russa e da Opep+. Nos Estados Unidos, os estoques de petróleo subiram 3,38 milhões de barris na semana.