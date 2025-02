Dólar atinge a menor cotação em seis meses

O Dólar atingiu sua menor cotação desde novembro do ano passado. A moeda norte-americana encerrou esta segunda-feira (03) sendo vendida a R$ 5,815, com uma queda de R$ 0,022 (-0,38%). Este é o 11º dia consecutivo de queda, marcando a maior sequência de baixas em duas décadas.

O recuo temporário do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em aumentar as tarifas comerciais para produtos mexicanos trouxe alívio ao mercado financeiro local. A notícia impactou positivamente o cenário econômico.

Na Bolsa de Valores, o dia foi marcado por oscilações. O índice Ibovespa fechou em leve queda de 0,13%, aos 125.970 pontos. Analistas locais apontam que, apesar da volatilidade, o mercado de ações mantém-se relativamente estável.

A suspensão temporária do aumento de tarifas para o México por 30 dias causou impacto positivo não apenas no dólar, mas também em outras moedas. O euro comercial, por exemplo, fechou abaixo de R$ 6 pela primeira vez desde outubro, encerrando o dia em R$ 5,981.

Para os curitibanos que planejam viagens internacionais ou fazem compras no exterior, o momento é favorável. Economistas locais alertam, no entanto, que é importante manter cautela.

As negociações entre Estados Unidos e México ainda estão em andamento, e as tensões comerciais com a China permanecem. O cenário econômico global continua incerto, podendo afetar as tendências observadas atualmente.

Em 2025, a moeda norte-americana acumula uma queda de 5,88%. Esta tendência de baixa, iniciada em 17 de janeiro, tem chamado a atenção de especialistas e do público em geral, representando um período significativo de estabilidade cambial.