Dólar acumula alta de 2,63% na semana com pacote fiscal em pauta

A moeda norte-americana encerrou a sexta-feira (13) praticamente estável, cotada a R$ 5,65, mas subiu 2,63% ao longo da semana. O movimento reflete as dúvidas do mercado sobre o pacote fiscal do governo e as turbulências no cenário internacional. As informações são da Reuters.

Durante o pregão, o dólar oscilou entre R$ 5,632 e R$ 5,667, fechando com alta de apenas 0,11%. A pressão veio da repercussão do pacote fiscal aprovado pelo Senado na quinta-feira (12), que prevê impacto de até R$ 60 bilhões nas contas públicas em 2027. A votação dos destaques ficou para terça-feira (17), antes de o texto seguir para a Câmara.

Nos Estados Unidos, o índice de preços ao produtor subiu 0,3% em outubro, abaixo da expectativa de 0,4%. O dado trouxe algum alívio sobre os juros americanos, mas o índice do dólar avançou 0,19%, para 103,420 pontos.

Bolsa sobe com varejo e petroleiras

O Ibovespa avançou 0,66%, aos 172.457,77 pontos, e acumulou valorização de 2,35% na semana. Ações de empresas do varejo e de petroleiras puxaram o resultado positivo.

O desempenho do comércio em setembro, com crescimento de 0,2% ante agosto e de 1,7% na comparação anual, ficou acima do esperado e animou os investidores. A expectativa era de queda de 0,2%.

Em Nova York, os índices tiveram desempenho misto. O Dow Jones subiu 0,09%, enquanto o S&P 500 recuou 0,46% e o Nasdaq caiu 0,89%, pressionado pela crise na Nvidia e pela interrupção de serviços da Microsoft.

Petróleo fecha próximo da estabilidade

Os contratos futuros do petróleo encerraram o dia perto da estabilidade. O barril tipo Brent avançou 0,02%, a US$ 95,84, e o tipo WTI caiu 0,20%, a US$ 88,56. Na semana, ambos acumularam perdas próximas de 2,5%.

A Agência Internacional de Energia apontou aumento do excedente global de petróleo. Nos Estados Unidos, a elevação dos estoques de petróleo e combustíveis reforçou as preocupações com o ritmo da demanda. Apesar disso, persistem riscos para o transporte pelo Estreito de Ormuz, rota estratégica para as exportações do Oriente Médio.