Nesta terça-feira (19) de agenda fraca e véspera de feriado em São Paulo, o dólar no mercado à vista abriu a sessão em alta e renovou máxima em R$ 4,2195 (+0,33%). O dólar futuro de dezembro passou a subir, após ter iniciado o dia em baixa, refletindo ajustes em relação ao fechamento anterior, bem perto dos R$ 4,22 (em R$ 4,2185).

O investidor está testando o Banco Central, que por enquanto não anunciou oferta extraordinária no mercado cambial, que aguarda a participação do presidente do BC, Roberto Campos Neto, em audiência na CAE do Senado (10h), disse um operador.

No exterior, o índice DXY zerou a alta e operava estável mais cedo, enquanto o dólar mostra viés de baixa predominante frente divisas emergentes ligadas a commodities. Neste caso, o investidor precifica expectativas de que o banco central chinês (PBoC) reforce sua política de estímulos, após cortar na segunda-feira, 18, o juro para operações de recompra reversa de sete dias pela primeira vez em mais de quatro anos.

Às 9h24, o dólar à vista subia 0,26%, a R$ 4,2165. O dólar futuro de dezembro avançava 0,02%, a R$ 4,2195, ante máxima em R$ 4,2230 (+0,11%).