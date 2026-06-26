Dívida pública federal ultrapassa R$ 9 trilhões pela primeira vez

A dívida pública federal do Brasil ultrapassou pela primeira vez a marca de R$ 9 trilhões em maio de 2026. O valor aumentou R$ 234,4 bilhões em apenas um mês e chegou a R$ 9,033 trilhões, segundo dados divulgados pelo Tesouro Nacional nesta sexta-feira (26). As informações são do Tesouro Nacional.

Na prática, a dívida pública representa o dinheiro que o governo toma emprestado para pagar suas despesas quando a arrecadação não é suficiente. Quanto maior essa dívida, maior também é o gasto com juros, reduzindo os recursos disponíveis para outras áreas e aumentando a necessidade de novos empréstimos.

Emissão de títulos e juros elevam estoque da dívida

O crescimento registrado em maio foi provocado principalmente pela emissão de novos títulos públicos e pela incorporação dos juros ao estoque da dívida. Somente as novas emissões acrescentaram R$ 134,46 bilhões, enquanto os juros responderam por outros R$ 99,94 bilhões.

No acumulado de 2026, a dívida já cresceu R$ 397,6 bilhões, o equivalente a uma alta de 4,6%. A maior parte desse valor está concentrada em títulos emitidos no mercado interno, que representam 96,23% da dívida federal, enquanto a parcela externa corresponde a 3,77%.

O custo médio da dívida continuou subindo. Em 12 meses, a taxa passou de 12,22% para 12,31% ao ano, reflexo do cenário de juros elevados e do maior custo para o governo financiar suas despesas.

Impacto nas contas públicas e na economia

Para o cidadão, o aumento da dívida pode significar mais pressão sobre as contas públicas. Com o governo pagando mais juros aos investidores, sobra menos espaço no orçamento para investimentos e programas públicos, além de aumentar a necessidade de captar novos recursos no mercado.

No dia a dia, esse cenário também pode dificultar a queda dos juros da economia, atualmente em 14,25% ao ano, encarecendo empréstimos, financiamentos e o crédito para famílias e empresas. Com dinheiro mais caro, o consumo e os investimentos tendem a perder força, o que pode impactar a geração de empregos, a expansão dos negócios e o crescimento econômico do país.

O relatório também aponta mudanças no perfil da dívida, com uma queda no prazo médio de 4,12 anos para 4,07 anos, ao mesmo tempo em que a parcela de títulos com vencimento nos próximos 12 meses aumentou de 18,99% para 20,26% do estoque. Ambos os indicadores permanecem dentro das metas estabelecidas pelo Tesouro.