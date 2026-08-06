Dívida pública cresce por causa dos juros altos, diz Fazenda

A dívida pública brasileira aumenta por causa dos juros altos cobrados no país, e não por excesso de gastos do governo. A afirmação é do ministro da Fazenda, Dario Durigan, em entrevista à Globonews nesta quinta-feira (6).

As informações são da Agência Brasil.

Segundo o ministro, o governo não está gastando mais do que arrecada. O crescimento da dívida acontece porque o Tesouro Nacional precisa pagar dívidas antigas emitindo títulos novos, o que gera mais pagamento de juros.

“É na gestão da dívida que estamos aumentando a dívida. É na rolagem da dívida, e não nos gastos”, explicou Durigan.

Em julho, o Tesouro Nacional informou que a Dívida Pública Federal (DPF) superou R$ 9,2 trilhões em junho. O aumento foi impulsionado pela emissão forte de títulos vinculados à Taxa Selic, os juros básicos da economia.

Durigan reconheceu que existe relação entre a questão fiscal e os juros, mas destacou que outros fatores também influenciam as taxas elevadas praticadas no Brasil.

O ministro afirmou que o governo vai continuar trabalhando para melhorar o resultado fiscal do país. Ele destacou que a economia brasileira está bem, com bons índices de inflação e avaliações positivas de agências internacionais de risco.