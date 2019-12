O governo federal lançou nesta quinta-feira, 19, um programa direcionado aos caminhoneiros autônomos. Elaborado pelos ministérios da Cidadania e da Infraestrutura, o projeto chamado de ‘Roda Bem Caminhoneiro’ prevê investimentos do governo federal na ordem de R$ 18 milhões e tem como objetivo fomentar o sistema cooperativo usado por esses transportadores. O lançamento ocorre na mesma semana que se iniciou com uma ameaça de greve dos caminhoneiros que, ao fim, não foi concretizada.

Divulgado durante evento em Brasília com a presença dos ministros Osmar Terra e Tarcísio de Freitas, o projeto vai municiar as cooperativas com assessoramento técnico, apoio em infraestrutura, abastecimento próprio e escritório-contêiner com computador com software de gestão de sistema eletrônico para compra coletiva.

O ‘Roda Bem Caminhoneiro’ tem previsão de durar 18 meses e atender a 100 cooperativas, entre novas e já existentes.

De acordo com o Ministério da Cidadania, a partir de um aplicativo, os motoristas cooperados terão acesso a uma central de compras digital que deve oferecer redução no preço dos insumos necessários para o transporte rodoviário de cargas, como óleo diesel, lubrificantes, pneus e peças.

A intenção do governo também é fortalecer a negociação de frete diretamente com os embarcadores também de forma digital.

A União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar (Unicafes) será a responsável pela gestão do programa, após vencer edital lançado pelo governo em novembro.

Segundo a pasta, a entidade tem 700 cooperativas associadas nas cinco regiões do País. O edital também prevê a oferta de cursos de qualificação, pela modalidade de ensino a distância, de gestão de cooperativas, direção defensiva e prevenção ao uso de drogas.