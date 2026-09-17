Diesel sobe R$ 1 nas refinarias mas subsídio anula reajuste ao consumidor

A Petrobras aumentou o preço do diesel nas refinarias em R$ 1 por litro a partir desta quinta-feira (19). Porém, um subsídio do governo no mesmo valor anula completamente o reajuste, mantendo o combustível pelo mesmo preço final.

As informações são da Agência Brasil.

O desconto foi criado pela portaria MF 2.813/2026, publicada nesta quarta-feira (16) pelo Ministério da Fazenda (MF). A medida vale por 30 dias e se aplica ao diesel A de uso rodoviário.

Como o subsídio tem o mesmo valor do aumento, o combustível continuará sendo vendido pelo mesmo preço nas refinarias. Na prática, não haverá impacto para distribuidoras e postos.

A Petrobras informou que aderiu ao programa de subvenção econômica, mesmo sendo facultativo. A estatal considera a participação compatível com seus interesses comerciais.

A companhia afirmou que mantém sua estratégia de evitar o repasse imediato da volatilidade das cotações internacionais e da taxa de câmbio aos preços internos. O objetivo é preservar participação de mercado e rentabilidade sustentável.