Economia

Diesel mantém preço com subvenção de R$ 1 por litro aprovada pela Petrobras

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Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 19/09/26 18h06
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Imagem mostra a fachada da uma unidade da Petrobras, com letras em verde coladas em uma parede de pedra. Há um detalhe em amarelo em cima do "BR".
Sede da Petrobras, empresa que lidera a inovação tecnológica no Brasil e é referência mundial na exploração de petróleo em águas ultraprofundas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil.

A Petrobras aprovou nesta sexta-feira (18) a adesão a um programa de subvenção que garante R$ 1 de desconto por litro de óleo diesel tipo A, usado no transporte rodoviário. O benefício vale por 30 dias e pode ser prorrogado por mais 30 dias. As informações são da Agência Brasil.

O desconto será repassado diretamente no preço do combustível vendido às revendedoras. A subvenção foi criada pela Medida Provisória 1.391, publicada em 11 de setembro de 2026.

Na mesma semana, a estatal havia anunciado um aumento de R$ 1 no preço do litro do diesel. Com a subvenção compensando o reajuste, o valor final do combustível permanece inalterado.

A Petrobras também informou neste sábado (19) que recebeu R$ 448 milhões referentes ao Programa de Subvenção Econômica à comercialização de gasolina. O valor corresponde ao período de 16 a 31 de julho.

Somando todos os programas de subvenção para diesel, gasolina e gás de cozinha (GLP), a companhia já recebeu R$ 9,9 bilhões até o momento.

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