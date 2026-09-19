Diesel mantém preço com subvenção de R$ 1 por litro aprovada pela Petrobras

A Petrobras aprovou nesta sexta-feira (18) a adesão a um programa de subvenção que garante R$ 1 de desconto por litro de óleo diesel tipo A, usado no transporte rodoviário. O benefício vale por 30 dias e pode ser prorrogado por mais 30 dias. As informações são da Agência Brasil.

O desconto será repassado diretamente no preço do combustível vendido às revendedoras. A subvenção foi criada pela Medida Provisória 1.391, publicada em 11 de setembro de 2026.

Na mesma semana, a estatal havia anunciado um aumento de R$ 1 no preço do litro do diesel. Com a subvenção compensando o reajuste, o valor final do combustível permanece inalterado.

A Petrobras também informou neste sábado (19) que recebeu R$ 448 milhões referentes ao Programa de Subvenção Econômica à comercialização de gasolina. O valor corresponde ao período de 16 a 31 de julho.

Somando todos os programas de subvenção para diesel, gasolina e gás de cozinha (GLP), a companhia já recebeu R$ 9,9 bilhões até o momento.