Dia dos Pais movimenta até R$ 8,5 bilhões no varejo brasileiro

O Dia dos Pais será celebrado neste domingo, 9 de agosto, e deve movimentar entre R$ 8,2 bilhões e R$ 8,5 bilhões no varejo brasileiro, segundo estimativas da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A data, comemorada no segundo domingo de agosto, foi instituída no Brasil em 1953, durante a presidência de Getúlio Vargas. As informações são da Gazeta do Povo.

A criação da data no país partiu da iniciativa do publicitário Sylvio Bhering, então diretor do jornal O Globo. O objetivo era associar a homenagem aos pais a um apelo comercial, similar ao Dia das Mães, para aquecer as vendas no segundo semestre. A ideia inicial era celebrar em 26 de julho, Dia de São Joaquim, pai de Maria na tradição católica. Porém, a escolha do segundo domingo de agosto cumpria melhor o objetivo comercial.

Origem da data remonta aos Estados Unidos

O Dia dos Pais teve origem nos Estados Unidos, por iniciativa de Sonora Louise Smart Dodd, filha de um veterano da Guerra Civil norte-americana. Ela propôs a homenagem às autoridades de Spokane, no estado de Washington. A celebração se espalhou até ser oficializada nacionalmente em 1972 pelo presidente Richard Nixon, no terceiro domingo de junho.

Diversos países adotaram a mesma data dos Estados Unidos, como Canadá, Reino Unido, França, Japão, México, Argentina, Peru, Chile, Colômbia, Paraguai e Venezuela. Já Bélgica, Bolívia, Itália, Espanha e Portugal celebram em 19 de março, Dia de São José, considerado o pai terreno de Jesus.

Roupas e perfumes lideram lista de presentes

Entre os produtos mais procurados para presentear estão roupas, perfumes e cosméticos, calçados e acessórios. Restaurantes, supermercados e lojas de bebidas também são beneficiados pela movimentação da data. O Dia dos Pais permanece como uma das principais datas do calendário comercial brasileiro, combinando a tradição de homenagear os pais com importante movimentação econômica no varejo e no setor de serviços.